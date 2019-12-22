СМИ: в Ливии армия Хафтара на три дня продлила срок ультиматума группировкам ПНС в Триполи

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара дала три дополнительных дня поддерживающим столичное Правительство национального согласия (ПНС) группировкам из Мисураты на то, чтобы покинуть Триполи. Об этом, как передает новостной портал Al Wasat, заявил в воскресенье официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

В ночь с четверга на пятницу ЛНА выдвинула истекающий в 00:00 понедельника по местному времени (01:00 мск) ультиматум мисуратским бригадам, считающимся наиболее боеспособными отрядами в рядах сил ПНС, с требованием оставить Триполи и Сирт и вернуться в родной город, расположенный в 200 км к востоку от Триполи. В противном случае, как тогда обещал аль-Мисмари, армия будет беспрерывно носить беспрецедентные удары по Мисурате.

"Новые сроки установлены в ответ на просьбы некоторых национальных фигур из свободных людей Мисураты к главному командованию продлить их на неделю, чтобы дать достаточно времени их усилиям убедить сынов города вернуться в него, - указал представитель ЛНА. - Однако армия посчитала, что трех дополнительных дней будет достаточно для этого, таким образом, новый ультиматум истекает в полночь со среды на четверг".

Между тем аль-Мисмари выступил с новыми угрозами в адрес всех, кто поставляет оружие ПНС. "Хотим предупредить авиатранспортные компании, которые занимаются транспортировкой оружия и техники на своих гражданских самолетах, полагая, что они находятся под защитой международных законов: наши военно-воздушные силы без колебаний будут атаковать и сбивать эти лайнеры, которые везут вооружения в аэропорты Ливии, - сказал он. - У ЛНА есть подтвержденная информация о том, что Boeing 747-412 [авиакомпании] Aero Trans привез рейсом из Стамбула в Мисурату груз, среди которого была военная техника и снаряжение".

Ситуация в Ливии

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар еще 4 апреля отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

12 декабря командующий ЛНА объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве за столицу". Лояльные ПНС вооруженные группировки были приведены в состояние повышенной готовности. На защиту главного города страны столичное правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов, объявив на прошлой неделе об активизации подписанного 27 ноября с Турцией меморандума о сотрудничестве в военной сфере, что позволяет ему запрашивать у Анкары технику, оборудование и вооружения для использования в наземных, морских и воздушных операциях.