МИД Венесуэлы ждет от международных инстанций реакции на нападение на воинскую часть

КАРАКАС, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Венесуэлы ожидают реакции международных организаций, критикующих руководство страны, на информацию о нападении представителей оппозиции на воинскую часть на юге республики. Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Часть венесуэльской оппозиции остается на пути насилия. Посмотрим, дадут ли объективную оценку этой ситуации международные инстанции, "так обеспокоенные" обстановкой в Венесуэле. Мы выражаем солидарность с семьей погибшего военнослужащего", - написал глава МИД в Twitter.

"Группа наемников, стремившаяся спровоцировать насилие и напавшая на военную часть в области Гран Сабана, располагает тренировочной базой в Перу. Перуанские власти по меньшей мере замешаны [в инциденте], позволяя террористам безнаказанно самоорганизовываться, - написал глава МИД. - Из Перу они въезжают [в Венесуэлу] через Колумбию и также получают поддержку в Бразилии. Это стратегия государственного переворота при поддержке правительств "картеля" Лимы (Группа Лимы - прим. ТАСС) с целью вызвать насилие и политическую дестабилизацию в Венесуэле".

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил в своем Twitter о совершенной в воскресенье атаке представителей оппозиции на воинскую часть на юге страны. По его словам, преступники пытались похитить оружие, однако были задержаны. При нападении погиб один военнослужащий. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес позже заявил, что нападавшие действовали с подачи властей Колумбии и Бразилии.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.