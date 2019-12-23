Трамп встретился во Флориде с морпехом, из-за скандала с которым уволили министра ВМС

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу кратко пообщался на приеме с бывшим спецназовцем Эдвардом Галлагером, обвинявшимся в военных преступлениях во время службы в Ираке. Беседа состоялась в поместье Трампа Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда глава Белого дома прибыл на рождественские каникулы, сообщила газета The Hill.

Фотографию вместе с Трампом и первой леди Меланьей опубликовала в Instagram жена морпеха Андреа. В Белом доме пока не прокомментировали встречу.

Галлагера обвиняли в совершении ряда военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, а также демонстрация фотографии убитого.

Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США встал на защиту спецназовца. В июле текущего года суд оправдал Галлагера по большей части предъявленных ему обвинений.

Шефу Пентагона Марку Эсперу стало известно, что министр ВМС Ричард Спенсер тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера в обмен на его гарантию того, что Галлагер сможет уйти из армии, сохранив звание. После этого Эспер запросил отставки министра, и Трамп с этим согласился.