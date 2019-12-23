В Азербайджане началось голосование на муниципальных выборах

БАКУ, 23 декабря. /ТАСС/. Голосование на выборах в местные органы самоуправления - муниципалитеты - началось в понедельник в Азербайджане. В 08:00 по местному времени (07:00 мск) по всей стране открылись 5 049 избирательных участков в 118 округах. Голосование продлится до 19:00 (18:00 мск). В нем могут принять участие более 4,972 млн граждан страны, включенных в списки избирателей.

На 15 156 мест в 1 606 муниципалитетах по стране претендуют около 41,5 тыс. кандидатов. Как сообщили в Центризбиркоме Азербайджана, более трети из них выдвинуты 13 политическими партиями, остальные - инициативными группами и в индивидуальном порядке. Чтобы быть избранным в органы местного самоуправления, кандидатам достаточно набрать большинство голосов избирателей.

За голосованием будут следить более 52 тыс. местных и 17 международных наблюдателей. В 1 тыс. избирательных участков установлены веб-камеры, которые позволяют отслеживать ход голосования в интернете в онлайн-режиме. ЦИК обещает обнародовать первичные итоги голосования к полуночи. Окончательные итоги будут объявлены не позднее 25 дней со дня голосования, то есть 17 января 2020 года.

Это уже пятые муниципальные выборы в истории Азербайджана. Они проводятся в стране с 1999 года каждые пять лет. День выборов объявлен в республике выходным.