Меркель перегнала Аденауэра по продолжительности нахождения на посту канцлера Германии

БЕРЛИН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Ангела Меркель перегнала Конрада Аденауэра по продолжительности пребывания на посту главы правительства ФРГ. Сегодня она занимает эту должность ровно 5144 дня, в то время как первый канцлер Федеративной Республики правил 5143 дня - с 15 сентября 1949 года по 15 октября 1963 года.

Меркель стала федеральным канцлером 22 ноября 2005 года. Отныне дольше, чем она, правил лишь Гельмут Коль. Он провел в кресле главы правительства ФРГ 5869 дней - с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года. Очевидно, что он в обозримом будущем останется рекордсменом, ведь Меркель нужно еще 725 дней - то есть оставаться в своей должности до 17 декабря 2021 года, чтобы править столько, сколько Коль.

Однако год назад Меркель объявила о том, что больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост канцлера и даже претендовать на место в Бундестаге. Следующие же парламентские выборы, если "большая коалиция" из ХДС/ХСС и социал-демократов вообще не развалится, пройдут самое позднее 24 октября 2021 года.

Тем не менее шансы перегнать Коля у Меркель все же остаются. Это случится, если она будет исполнять обязанности канцлера и после выборов, например, если переговоры о создании новой правящей коалиции существенно затянутся.