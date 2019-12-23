Власти Филиппин объявили о перемирии с боевиками на время Рождества

ТАСС, 23 декабря. Власти Филиппин отказались от проведения военных операций против радикальной левой группировки "Новая народная армия" (ННА) на время рождественских праздников. Об этом в понедельник сообщает Филиппинское агентство новостей со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Филиппин Сальвадора Панело.

"Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал установить перемирие с ННА", - сказал представитель главы государства. Он также отметил, что Дутерте пожелал гражданам "отметить праздники со своими любимыми, не опасаясь насилия".

По данным агентства, провозглашенное перемирие продлится с 23 декабря по 7 января.

Между тем, как сообщает в понедельник газета Manila Bulletin, по меньшей мере один солдат армии Филиппин погиб, шесть ранены в результате нападения боевиков ННА на отряд военнослужащих в провинции Северный Камаринес в центральной части страны.

"Новая народная армия" является военным крылом запрещенной маоистской компартии Филиппин. Война армии Филиппин с маоистами продолжается больше четырех десятилетий, ее жертвами стали свыше 40 тыс. человек.