Дипломаты США, Канады, Ирландии и Великобритании посетят Пола Уилана 23 декабря

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США и представители посольств Канады, Ирландии и Великобритании нанесут визит Полу Уилану в понедельник. Об этом сообщается в Twitter посольства США в РФ.

"Сегодня временный поверенный в делах США [Барт] Горман и коллеги - дипломаты Канады, Ирландии и Великобритании - посетят Пола Уилана и передадут поздравления с Рождеством от семьи, дипкорпуса, столь необходимую еду, расскажут Полу об обеспокоенности мирового сообщества его судьбой", - говорится в сообщении.

Уилан, имеющий помимо гражданства США подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числился руководителем службы безопасности крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.