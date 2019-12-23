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Премьер Эстонии заявил, что власти страны не боятся российского агентства "Спутник"

Также премьер отметил, что власти страны не сотрудничают с этим агентством

ТАЛЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что власти страны не боятся российского агентства "Спутник". Так он ответил на вопрос, заданный ему на фоне скандала вокруг давления на это СМИ в прибалтийской республике.

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"Эстония - самостоятельная демократическая страна, чего нам бояться?" - сказал Ратас в понедельник в интервью газете Postimees, отвечая на вопрос, не опасается ли страна агентства, входящего в российское МИА "Россия сегодня".

В ответ на вопрос, что он думает о давлении на сотрудников эстонского бюро "Спутника", премьер отметил, что власти страны не сотрудничают с этим агентством.

При этом Ратас выразил надежду на то, что Эстония найдет способ эффективной коммуникации с русскоязычными жителями страны и привел в пример портал газеты Postimees, посещаемость, которого, по его словам, растет. "Возможно, когда-нибудь мы сможем даже говорить о возвращении русскоязычной газеты Postimees (закрыта в октябре 2016 г. - прим. ТАСС). Это было бы здорово!" - добавил политик.

Ситуация вокруг эстонского бюро "Спутника" обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам "Спутника" уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на "Спутник" в Эстонии удивительным цинизмом. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства, а российские парламентарии заявили о намерении поднять тему давления на это СМИ в ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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