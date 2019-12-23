МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало после встречи с главой государства.

"Глава государства принял решение о подготовке специального закона об амнистии с связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с министерством внутренних дел", - рассказал Сукало, чьи словам приводит агентство БелТА.

Как он отметил, будущий документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Белоруссии.

Последняя амнистия в Белоруссии прошла летом 2019 года по случаю 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Это была уже 15-я амнистия в республике, впервые она применялась в 1991 году.