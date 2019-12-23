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Опрос: каждый пятый украинец считает "нормандский саммит" событием года

Среди других важных событий, по мнению респондентов, возвращение на родину граждан, задержанных в России и на Украине, а также выборы президента

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Каждый пятый украинец считает событием 2019 года возобновление переговоров о ситуации в Донбассе в рамках саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), который состоялся в Париже 9 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг" и обнародованного в понедельник.

"Каждый пятый [респондент] считает событием года возобновление переговоров о ситуации в Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция)", - сообщили социологи.

Кроме того, 48% опрошенных назвали событием года освобождение и возвращение на родину граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории России и Украины. В число важных событий 44% включили также выборы президента Украины, а 15% опрошенных назвали выборы в Верховную раду. 13% опрошенных считают важнейшим событием - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Для каждого десятого важным в этом году стало укрепление курса гривны.

Политиком года 47% украинцев назвали победившего в этом году на выборах президента Владимира Зеленского. Остальные украинские политики далеко от него отстали: сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко политиками года посчитали от 8% до 10% опрошенных. В пользу экс-президента Украины Петра Порошенко, главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука и экс-премьер-министра Владимира Гройсмана высказались от 5% до 7%.

Опрос проводился в период с 13 по 17 декабря. В нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.

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