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Осужденный за шпионаж гражданин Эстонии вышел на свободу досрочно

До 18 марта 2021 года будет продолжаться испытательный срок, в ходе которого Херман Симм должен будет выполнять требования службы пробации

ТАЛЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Осужденный за государственную измену и шпионаж якобы в пользу РФ гражданин Эстонии Херман Симм в понедельник досрочно вышел на свободу. Об этом сообщил портал ERR.

По его информации, 72-летний Херман Симм покинул Тартускую тюрьму, где он отбывал наказание, в сопровождении супруги. Журналистам, которые встречали его на выходе из тюрьмы, Симм пожелал счастливого Рождества. Согласно сообщению, до 18 марта 2021 г. будет продолжаться испытательный срок, в ходе которого Симм должен будет выполнять требования службы пробации.

Ранее в декабре Тартуский уездный суд постановил условно-досрочно освободить Хермана Симма от дальнейшего отбывания наказания, которое было назначено ему Харьюским уездным судом 25 февраля 2009 года.

Заслушав осужденного, прокурора, а также ознакомившись с материалами, которые были предоставлены тюрьмой, Тартуский уездный суд посчитал условно-досрочное освобождение Хермана Симма оправданным. Суд оценил как низкую вероятность того, что Симм совершит новое преступление.

25 февраля 2009 года Харьюский окружной суд признал бывшего гендиректора департамента полиции, экс-главу отдела безопасности Министерства обороны Эстонии Хермана Симма виновным в государственной измене и передаче секретной информации и приговорил к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Суд лишил Симма всех государственных наград, а также обязал компенсировать ущерб министерству обороны в размере 20 млн 155 тысяч эстонских крон (около €1,3 млн.).

Теги
Эстония
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