В ОБСЕ готовы наблюдать за повторными выборами в ряде округов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /ТАСС/. Прошедшие в Узбекистане парламентские выборы отражают волю народа. Об этом в понедельник сообщил глава наблюдательской миссии ОБСЕ Георгий Церетели.

"Мы были на участках, мы видели, как внимательно люди рассматривают бюллетени, мы видели искренний интерес избирателей, и мы думаем, что это голосование действительно отражает волю народа", - отметил Церетели.

Выборы в Узбекистане были хорошо организованы, но остаются ошибки, признали в то же время наблюдатели ОБСЕ. По их оценкам, выборы в Узбекистане стали важной вехой, отражающей ход реформ.

В ОБСЕ добавили, что избирательный кодекс Узбекистана стал хорошей базой для демократизации выборов. Выборы в Узбекистане продемонстрировали подлинную конкуренцию, хотя правила кампании были все еще ограничены, констатировали наблюдатели.

Миссия ОБСЕ не исключает своего участия в наблюдении за повторными парламентскими выборами в ряде округов Узбекистана, заявила, в свою очередь, глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Тана де Зулуета. По ее словам, наблюдатели ОБСЕ увидели на прошедших в Узбекистане парламентских выборах приверженность республики демократическим ценностям.

"Это была подлинная приверженность, мы видели это на практике", - сообщила она.