{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чижов заявил, что не следует ждать санкций ЕС против США из-за "Северного потока - 2"

По словам Владимира Чижова, санкции США приведут к некоторой задержке в строительстве газопровода, но не остановят проект

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ответные меры Евросоюза в отношении США из-за санкций против "Северного потока - 2" не последуют. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в формате видеомоста постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Я не хотел бы предвосхищать. Пока что, по первым сигналам, ответных санкций, очевидно, ждать не следует", - сказал он.

По словам Чижова, санкции США приведут к некоторой задержке в строительстве газопровода, но не остановят проект.

20 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб в рамках проекта "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Глава Института нацпамяти: памятник Ватутину в Киеве не подпадает под декоммунизацию
Памятник пока останется на прежнем месте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС