Чижов заявил, что не следует ждать санкций ЕС против США из-за "Северного потока - 2"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ответные меры Евросоюза в отношении США из-за санкций против "Северного потока - 2" не последуют. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в формате видеомоста постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Я не хотел бы предвосхищать. Пока что, по первым сигналам, ответных санкций, очевидно, ждать не следует", - сказал он.

По словам Чижова, санкции США приведут к некоторой задержке в строительстве газопровода, но не остановят проект.

20 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб в рамках проекта "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.