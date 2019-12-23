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Глава Института нацпамяти: памятник Ватутину в Киеве не подпадает под декоммунизацию

Памятник пока останется на прежнем месте

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Памятник Герою Советского Союза, командующему войсками 1-го Украинского фронта Николаю Ватутину, который установлен в центре Киева, не включен в списки для декоммунизации и пока останется на прежнем месте. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович.

"Этой фамилии [Ватутина] нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств, я изучаю это вопрос. Но даже если бы он был в этих списках и попадал бы под декоммунизацию, то существует отдельное исключение в отношении могил: это не просто памятник Ватутину, это могила Ватутина", - пояснил Дробович. Он подчеркнул, что в случае с могилами демонтаж памятника невозможен. "В таких случаях процедура совсем другая", - добавил глава института, не пояснив деталей.

При этом чиновник признал, что вопрос о дальнейшей судьбе памятника остается открытым. "Мы изучаем вопрос и заинтересованность, возможно, родственников по поводу этого, но прямо сейчас закон не предусматривает никаких действий в этом направлении", - констатировал Дробович.

Памятник Ватутину в Киеве расположен над его могилой у входа в Мариинский парк, недалеко от правительственного квартала. Он установлен 25 января 1948 года, автор - Евгений Вучетич, архитектор - Яков Белопольский. Памятник представляет собой скульптуру Ватутина в полный рост, которая установлена на высоком постаменте.

В последние годы на Украине радикалы неоднократно заявляли о желании снести памятник в рамках общегосударственной политики декоммунизации. Монумент неоднократно подвергался атакам националистов.

Под командованием Ватутина 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, по итогам которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Генерал скончался 15 апреля 1944 года после того, как 29 февраля в Ровенской области его автомобиль попал в засаду боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).

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Украина
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