Верховный суд Польши признал состоявшимися парламентские выборы в республике 13 октября

ВАРШАВА, 23 декабря. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Польши утвердил результаты состоявшихся в республике 13 октября парламентских выборов. Соответствующее решение было оглашено судом в понедельник.

"После анализа отчета Государственной избирательной комиссии, в особенности констатированных там нарушений, Верховный суд постановил, что ни одно из этих нарушений, а также их общая сумма, не дает оснований ставить под сомнение итоги выборов в Сейм и Сенат Польши от 13 октября 2019 года", - обосновала свое решение судья Иоанна Леманьская.

Согласно установленной в Польше процедуре, после выборов Верховный суд собирает жалобы от граждан, сигнализирующих о нарушении норм избирательного законодательства. ВС должен проанализировать поступившие обращения и принять решение о том, могли ли описанные там обстоятельства повлиять на ход выборов. После этого Верховный суд выносит постановление о признании выборов состоявшимися. Это должно произойти в течение 90 дней со дня голосования. Если же выборы признаются недействительными, избранные депутаты лишаются своих мандатов и проводится новое голосование или же пересчет голосов.

По итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов в Сейм республики (нижнюю палату парламента) прошли пять политических объединений. Правящая в стране с 2015 года партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) получила 235 из 460 мест в нижней палате. Остальные мандаты получили оппозиционная "Гражданская коалиция" (134), "Левые" (49), Польская крестьянская партия (30) и "Конфедерация" (11). В Сенате (верхней палате) ЗиС утратила большинство и в новом созыве располагает только 49 голосами из 100.

После выборов в ВС поступило 279 жалоб. Большинство из них были оставлены без рассмотрения, в 10 случаях нарушения действительно были, но, по мнению суда, они не оказали значительного влияния на ход голосования. Партия Качиньского подала шесть жалоб, касающихся выборов в Сенат в шести округах. ЗиС требовала заново пересчитать голоса, так как, по мнению представителей партии, слишком многие бюллетени не были засчитаны из-за ошибок в заполнении. Верховный суд не удовлетворил просьбу правящей партии.