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Белорусского оппозиционера будут судить за акцию против интеграции с Россией

Ранее Павлу Северинцу суд назначил 15 суток ареста за участие в одной из протестных акций

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Один из лидеров незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец заявил в понедельник, что его будут судить в Минске за призывы к проведению несанкционированной акции против белорусско-российской интеграции.

"Во Фрунзенском суде Минска 26 декабря, в четверг, меня будут судить за призывы к первой акции в защиту независимости - 7 декабря. За саму акцию 7-го [декабря] у меня 15 суток [административного ареста] уже есть", - написал Северинец на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что еще акции против интеграции проходили 8, 20 и 21 декабря. "Призывы. Участие. Организация. Если за каждый протокол будет 15 суток, то мне придется сидеть ровно до "Чернобыльского шляха - 2020" (проходит 26 апреля)", - добавил Северинец.

Несанкционированные акции противников интеграции Белоруссии и России прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря. Собравшиеся в центре белорусской столицы на Октябрьской площади участники мероприятия протестовали против интеграции двух государств. Протесты продолжались также шествием по центральным улицам Минска. Правоохранительные органы не вмешивались в ход этих несанкционированных митингов. За один из них суд назначил ранее Северинцу 15 суток ареста, но оппозиционер был отпущен домой. Одновременно сотрудники правоохранительных органов предупредили его о необходимости соблюдения законодательства о проведении массовых мероприятий.

Теги
Белоруссия
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