В Киеве осудили открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Так называемое представительство президента Украины в Крыму, располагающееся в Херсоне, считает открытие железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив нарушением государственного суверенитета Украины. Соответствующее заявление обнародовано в понедельник на официальном сайте представительства.

Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Представительство президента Украины в Автономной республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территорией Украины - Автономной республикой Крым и городом Севастополь, который состоялся 23 декабря 2019 года", - сказано в сообщении.

В представительстве назвали случившееся "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", а также осудили визит в регион президента России Владимира Путина.

Ранее в понедельник Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив: в кабине рельсового автобуса он совершил поездку из Керчи в Тамань.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказывается признавать Крым частью России.