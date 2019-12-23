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Кризис в Сирии
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Источник: Чавушоглу и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Скоро в Москве должны пройти переговоры между официальными лицами Турции и РФ по аналогичным темам

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в понедельник телефонные переговоры. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

"Наш министр провел переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Темой их разговора стала ситуация в [сирийском] Идлибе и Ливии", - отметил собеседник агентства.

Между тем, как ожидается, в понедельник в Москве должны пройти переговоры между официальными лицами Турции и РФ по аналогичным темам.

18 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в состав делегации войдут замминистра иностранных дел, замглавы Минобороны, а также представители разведки и нацбезопасности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияЛивияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипЧавушоглу, Мевлют
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