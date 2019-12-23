СМИ: в Раду внесли закон о наказании за "сепаратные переговоры" с Россией

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов украинского парламента внесла в Раду закон, предусматривающий уголовное наказание за ведение не санкционированных властями Киева "сепаратных переговоров" с представителями "государства-агрессора" (так украинские власти называют Россию - прим. ТАСС). Об этом сообщило в понедельник агентство УНИАН.

Авторами документа являются депутаты от партии "Голос" Святослав Вакарчук и Андрей Осадчук, а также депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев. Они предлагают внести изменения в статью о государственной измене Уголовного кодекса Украины.

В законопроекте предлагается считать госизменой вступление без разрешения органов власти в переговоры по вопросам внутренней или внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной радой агрессором. За подобное деяние предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. Предлагается также внести в закон о Службе безопасности Украины изменения, возлагающие на эту спецслужбу задачу пресекать "сепаратные переговоры" со "страной-агрессором". При этом законопроект гласит, что подобные переговоры не считаются сепаратными и не являются преступлением, если они ведутся с разрешения органов государственной власти Украины для обеспечения жизни, здоровья, освобождения заложников и военнопленных.

В законопроекте предлагается внести изменения в украинский закон "О телевидении и радиовещании", согласно которым не допускается использование теле- и радиоорганизаций для распространения информации, которая "оправдывает агрессию против Украины и/или оккупацию территории Украины". Предлагается наделить Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания полномочиями налагать на СМИ штраф в размере 25% от лицензионного сбора за призывы к "насильственному изменению конституционного строя, распространение информации, которая оправдывает преступление агрессии против Украины и/или оккупации территории Украины".

УНИАН отмечает, что 10 июля в Москве прошла встреча представителей украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с премьер-министром РФ и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. С украинской стороны участие в переговорах приняли Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Медведев заявил, что высоко ценит усилия Медведчука по обмену удерживаемыми лицами.