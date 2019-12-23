Киев подтвердил согласие на обмен пленными до конца года

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Киев подтвердил в понедельник согласие на обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца текущего года.

"Во время видеоконференции контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.

Однако ни она, ни другие участники видеоконференции до сих пор не сообщили, когда именно и сколько конкретно людей будут освобождены.