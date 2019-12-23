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ОБСЕ подтвердила договоренность об обмене удерживаемыми лицами в Донбассе

О времени, месте и количестве освобождаемых лиц пока не сообщается

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик подтвердил достижение договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о взаимном освобождении и обмене связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года. Соответствующее заявление, подготовленное в понедельник офисом спецпредставителя ОСБЕ на Украине, имеется в распоряжении ТАСС.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины во время сегодняшней видеоконференции достигла договоренности о взаимном освобождении и обмене связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года", - сказано в заявлении.

Ранее в понедельник полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил журналистам, что группа в ходе видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. По его словам, представителям Киева, Донецка и Луганска при участии посредников - России и ОБСЕ - удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена.

О времени, месте и количестве освобождаемых лиц в ОБСЕ также ничего не сообщили.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссияКризис на УкраинеОбмен пленными в Донбассе
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