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В Киеве заявили, что списки удерживаемых лиц для обмена еще дорабатываются

Доработка списков происходит для того, "чтобы максимально быстро осуществить процедуру одновременного освобождения лиц"
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© Валерий Матыцин/ТАСС

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Окончательные списки удерживаемых лиц, которые будут обменены между Киевом и Луганском и Донецком, еще "дошлифовываются". Такое заявление представителя в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Валерии Лутковской в понедельник распространил офис президента Украины Владимира Зеленского.

"По словам представительницы Украины в гуманитарной подгруппе [контактной группы], пока списки окончательно дошлифовываются", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.

По словам Лутковской, доработка списков происходит для того, "чтобы максимально быстро осуществить процедуру одновременного освобождения лиц". Она выразила надежду на то, что в ближайшее время обмен будет осуществлен, а также призвала "не манипулировать информацией" о процедуре освобождения людей.

Ранее в понедельник полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил журналистам, что группа в ходе видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. По его словам, представителям Киева, Донецка и Луганска при участии посредников - России и ОБСЕ - удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена. Позднее достижение договоренности об обмене удерживаемыми лицами до конца года подтвердил и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичРоссияКризис на УкраинеОбмен пленными в ДонбассеЗеленский, Владимир Александрович
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