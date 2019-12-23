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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Роухани: США будут вынуждены отказаться от санкционного давления в отношении Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с иранской стороной

ТЕГЕРАН, 23 декабря. /ТАСС/. Вашингтон будет вынужден рано или поздно отказаться от политики санкционного давления в отношении Тегерана. Об этом в понедельник заявил президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Мы уверены, что текущая ситуация является временной, - приводит слова президента его пресс-служба. - США придется рано или поздно, до или после президентских выборов в своей [стране] отказаться от политика максимального давления в отношении Ирана".

Он добавил, что "в нынешних условиях односторонних санкций со стороны США против иранского народа необходимо сохранять и развивать двусторонние отношение и сотрудничество".

Ситуация вокруг Ирана резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 8 мая 2018 года и введения против Тегерана американских экономических санкций в различных сферах.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с иранской стороной. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Теги
СШАИндияИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанТрамп, Дональд
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