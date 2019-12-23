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МИД Украины выразил протест России из-за открытия ж/д сообщения через Керченский пролив

В дипведомстве заявили, что считают строительство моста без согласия Киева "грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву"

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с визитом российского президента Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

"Российской стороне передана соответствующая нота протеста", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что считают строительство моста без согласия Украины "грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву". "Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", - призвал МИД Украины.

В понедельник президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив: в кабине рельсового автобуса он совершил поездку из Керчи в Тамань.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказывается признавать Крым частью России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
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