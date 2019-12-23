Сенатор США просит оценить законность решения Трампа о приостановке военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен (от штата Мэриленд) в понедельник обратился в Главное контрольное управление США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) с просьбой предоставить заключение по итогам проверки законности решения американской администрации о приостановке военной помощи Украине.

По мнению сенатора, президент США Дональд Трамп, не уведомив американский законодательный орган о своем решении, нарушил закон о контроле Конгресса за бюджетом (Congressional Budget and Impoundment Control Act, ICA). В начале ноября газета Politico сообщала, что GAO начало проверку правомерности этих действий американского лидера.

"Администрация даже не смогла указать соответствующее ICA обоснование для заморозки военной помощи Украине. Администрация должна нести ответственность за нарушение ICA, в противном случае мы откроем этой и последующим администрациям дорогу для безнаказанного нарушения ICA", - говорится в письме, направленном Ван Холленом главе GAO Юджину Додаро. Текст документа законодатель опубликовал в понедельник в Twitter.

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

В субботу базирующийся в американской столице Центр за честность в публичной политике (Center for Public Integrity) опубликовал полученные через суд документы о служебной переписке между сотрудником Административно-бюджетного управления Белого дома Майклом Даффи и Пентагоном, из которых следует, что Трамп начал рассматривать вопрос о приостановке военной помощи Киеву 19 июня. А 25 июля, вскоре после разговора Трампа с Зеленским, Даффи попросил оборонное ведомство США в свете полученных им указаний и "планов администрации пересмотреть помощь Украине" придержать "[выполнение] любых дополнительных обязательств Пентагона по данным средствам".