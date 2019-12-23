{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оппозиционер Миланович победил в первом туре выборов президента Хорватии

Однако он не смог набрать более 50% голосов избирателей

ЗАГРЕБ, 23 декабря. /ТАСС/. Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получил наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набрал более 50% голосов избирателей. Об этом сообщил в понедельник председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики Джюро Сесса.

По итогам обработки 100% бюллетеней Миланович набирает 29,55% голосов. За ним с результатом 26,65% голосов следует действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович. Третье место занимает певец и музыкант Мирослав Шкоро, за него проголосовали 24,45% избирателей.

Как отметил Сесса, итоговая явка составила 51,19% или на 100 тыс. избирателей больше, чем на президентских выборах 2014 года (явка 47,12%). "Во втором туре мы ожидаем приблизительно аналогичные показатели по явке", - обратил внимание председатель госизбиркома.

Недействительными признаны 1,17% бюллетеней.

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому 5 января 2020 года пройдет второй тур. В нем примут участие Зоран Миланович и Колинда Грабар-Китарович, набравшие наибольшее число голосов по итогам первого тура избирательной гонки.

Теги
ХорватияГрабар-Китарович, Колинда
Реклама на ТАСС
В армии Пакистана назвали недостижимым компромисс по Кашмиру
Также в армии заверили, что хорошо подготовлены и способны отразить любую агрессию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС