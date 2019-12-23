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Компартия Чехии призвала главу МИД к отставке из-за голосования по резолюции ООН о нацизме

Председатель партии Войтех Филип напомнил, что, согласно планам гитлеровцев, чешский народ, как и все славяне, должен был быть уничтожен

ПРАГА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента Войтех Филип призвал главу МИД республики Томаша Петржичека подать в отставку из-за отказа национальной делегации на состоявшемся 18 декабря заседании ГА ООН поддержать предложенный РФ проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Об этом лидер КПЧМ, на поддержку которой в высшем законодательном органе опирается чешское правительство, в понедельник заявил журналистам.

"Считаю это нашим международным позором и полным провалом [в работе] главы чешской дипломатии, который должен немедленно подать в отставку или также немедленно быть освобожден со своего поста", - подчеркнул политик.

Филип напомнил, что, согласно планам гитлеровцев, чешский народ, как и все славяне, должен был быть уничтожен. Он указал на усиление в обществе неонацистских настроений. На этом факт, по его словам, власти смотрят сквозь пальцы.

"Некоторые люди [в Чехии] целенаправленно поддерживают неонацизм и героизируют, например, бандеровцев и власовцев", - сказал лидер КПЧМ.

10 декабря власти Прага-Ржепорые, несмотря на многочисленные протесты, приняли решение установить на административной территории района памятник власовцам. Три месяца назад муниципалитет района Прага-6 постановил перенести в неопределенное место памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, войска под командованием которого 9 мая 1945 года освободили от нацистов Прагу.

Резолюция ГА ООН

Инициированная Россией резолюция, соавторами которой в этом году стали более 60 стран, содержит настоятельный призыв к государствам "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно".

В ней выражена "глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС". Речь идет об "объявлении или попытках объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений".

Авторы документа встревожены "участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков".

В резолюции также подчеркивается обеспокоенность ГА ООН по поводу "использования информационных технологий, интернета и социальных сетей, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами… в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах". При этом сделана оговорка, что интернет можно также использовать для борьбы с такими группами.

За документ проголосовало 133 страны. США и Украина высказались против. Воздержались 52 государства, включая Чехию, Словакию, Австрию, Францию и Турцию.

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АвстрияУкраинаСШАТурцияГерманияЧехияСловакияРоссияФранция
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