В Пекине выразили недовольство "мегафонной дипломатией" Оттавы из-за задержанных канадцев

ОТТАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Китай недоволен недавними заявлениями канадских политиков по поводу ситуации с задержанными в КНР гражданами Канады и выступает решительно против канадской "мегафонной дипломатии". Об этом говорится в заявлении китайского посольства в Оттаве, размещенном в понедельник на сайте диппредставительства.

"Недавно некоторые канадские политики сделали ошибочные замечания по поводу китайско-канадских отношений и ситуации с канадскими гражданами Майклом Ковригом и Майклом Спэйвором. Китайская сторона выражает сильное недовольство и выступает решительно против [этих заявлений]", - отмечается в документе.

В нем говорится, что отношения Китая и Канады в последнее время "столкнулись с серьезными трудностями и ответственность за это лежит на канадской стороне". "Попытка выступать против Китая с помощью "мегафонной дипломатии" или оказывать на Китай давление несвязанными [с делом задержанных канадцев] вопросами обречены на провал", - подчеркнули в посольстве. В диппредставительстве также призвали Оттаву немедленно отпустить финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. "Что касается дел канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спэйвора, то их подозревают в проведении действий, угрожающих национальной безопасности Китая. Расследование по их делам было завершено и они были переданы в прокуратуру для судебного преследования в соответствии с юридическими процедурами", - указали в посольстве.

На прошлой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада попросила США не подписывать новое торговое соглашение с Китаем, пока китайская сторона удерживает двух канадских граждан. Позже официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан отметил, что попытки Канады решить проблему задержания двух граждан этой страны путем увязывания данного вопроса с проблемой заключения торговой сделки между Китаем и США обречены на провал. На это глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань заявил, что китайские дипломаты не должны учить Оттаву тому, как ей проводить внешнюю политику.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием канадскими правоохранительными органами финансового директора Huawei. Вскоре власти КНР задержали бывшего канадского дипломата Коврига и главу международной неправительственной организации Спэйвора. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава считает задержание канадских граждан незаконным.