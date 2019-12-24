Временные власти Боливии обвинили Мексику во вмешательстве во внутренние дела

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Временное правительство Боливии направило 33 странам Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) ноту, в которой обвинило Мексику во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сообщила в понедельник глава МИД Карен Лонгарик.

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"Не остается незамеченным неоднократное проявление недружественного поведения действующего правительства Мексики по отношению к Боливии, его нежелание признать конституционное правительство президента Жанин Аньес, нарушение основополагающих принципов предоставления убежища в интересах Эво Моралеса. К этому прибавляется этот новый шаг, который представляет собой вмешательство во внутренние дела Боливии", - приводит ее слова радиостанция Erbol.

Лонгарик выступила с заявлением после того, как стало известно, что Мексика пытается занять место председателя в СЕЛАК, которым в настоящее время является Боливия. В этой связи внешнеполитическое ведомство также выпустило заявление, в котором говорится, что "МИД анализирует возможность выхода Боливии из СЕЛАК".

Министр также отвергла обвинения Мехико в слежке за посольством Мексики в Ла-Пасе. "Что касается предположения, что правоохранительные органы или представители властей могут вторгнуться на территорию посольства Мексики, это категорически невозможно", - отметила она. Ранее МИД Мексики выразил обеспокоенность в связи с "чрезмерным присутствием" представителей боливийской разведки и служб безопасности у мексиканского посольства в Боливии.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.