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Суд отменил постановление о задержании вице-президента Аргентины Фернандес де Киршнер

Постановление отменено до завершения рассмотрения дела о препятствовании расследованию теракта

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Аргентинский суд отменил постановление о необходимости задержать вице-президента и экс-главу государства Кристину Фернандес де Киршнер до завершения рассмотрения дела о препятствовании расследованию теракта. Об этом сообщила в понедельник газета La Nacion.

По ее данным, судьи не увидели достаточных оснований считать, что экс-президент может сбежать из страны или пытаться препятствовать расследованию в ее отношении.

В декабре 2017 года судья Клаудио Бонадио возбудил дело в отношении Фернандес де Киршнер, которая в тот момент была сенатором, по обвинению в препятствовании расследованию теракта и попросил верхнюю палату парламента лишить ее неприкосновенности для дальнейшего задержания. Из-за отсутствия кворума заседания по рассмотрению запроса не состоялись.

Основанием для возбуждения дела стали обвинения, которые в январе 2015 года в отношении Фернандес де Киршнер и экс-главы МИД Эктора Тимермана выдвинул прокурор Альберто Нисман. Он напомнил, что прошлое правительство вело переговоры с Ираном о выгодном для Аргентины торговом соглашении. При этом, как утверждал прокурор, одним из условий соглашения было освобождение от ответственности пяти иранцев, разыскиваемых Аргентиной в связи с причастностью к теракту, унесшему жизни 85 человек. За сутки до того, как Нисман должен был представить свои доказательства в Конгрессе, он был найден мертвым в своей квартире.

В отношении Фернандес де Киршнер продолжает действовать ходатайство о задержании по другому делу, в рамках которого вице-президент обвиняется в коррупции.

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Аргентина
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