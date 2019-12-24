Сеул следит за ситуацией в КНДР накануне сессии ЦК Трудовой партии Кореи

СЕУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Республика Корея внимательно следит за событиями в КНДР в преддверии пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи, о проведении которой в конце декабря было объявлено ранее. Об этом заявил в Сеуле во вторник на брифинге для СМИ представитель министерства объединения.

"Мы пристально следим за ситуацией в Северной Корее", - подчеркнул чиновник.

Южнокорейские аналитики полагают, что в ходе сессии лидер КНДР Ким Чен Ын может объявить о разрыве диалога с США по проблеме денуклеаризации, прекращении добровольного моратория на ракетные и ядерные испытания и провозгласить курс на дальнейшее укрепление национальной обороны.

В понедельник телеканал СNN со ссылкой на источник, знакомый с настроениями северокорейского руководства, сообщил, что КНДР планирует принять новую жесткую политику в отношении США, главным пунктом которой станет отказ от обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова.

По информации телеканала, новая политика станет обещанным ранее заместителем министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Соном "рождественским подарком" для США в случае провала диалога. Также КНДР планирует отказаться от борьбы за отмену экономических санкций, добиться укрепления статуса ядерной державы и усилить возможности страны по самообеспечению. Источник характеризует новую политику как выжидательную по отношению к действиям США.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел народной республики Ли Тэ Сон заявил, что "все, что сейчас может быть сделано [в рамках диалога США и КНДР], это выбор США, и только от США зависит, какой рождественский подарок они для себя выберут".