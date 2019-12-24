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США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик на срок до конца 2024 года

Сейчас на авиабазе развернуто 39-е авиационное крыло ВВС США

ТАСС, 24 декабря. Министерство обороны США заключило с рядом турецких компаний контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик (провинция Адана, Турция) на срок до конца 2024 года и общую сумму $95 млн. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Восьми турецким строительным компаниям был выдан контракт общей стоимостью $95 млн на проведение проектировочных и строительных работ по строительству элементов общего назначения военной сопутствующей инфраструктуры на авиабазе Военно-воздушных сил США в Турции. Работы будут закончены к 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении Минобороны. С американской стороны одной из структур, подписывающих контракт, является 39-я финансовая эскадрилья, развернутая на авиабазе Инджирлик.

На авиабазе Инджирлик в настоящее время развернуто 39-е авиационное крыло ВВС США.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

В Турции уже не первый раз говорят о возможности закрытия авиабазы Инджирлик для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает в свете угроз из Вашингтона, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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