Генпрокуратура Армении не утвердила уголовное дело против экс-спикера парламента Баблояна

ЕРЕВАН, 24 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении отправила на доследование дело против бывшего спикера парламента страны Ара Баблояна, который обвиняется в узурпации власти и в совершении служебного подлога. Об этом во вторник сообщил журналистам адвокат Баблояна Арам Вардеванян.

"Генпрокуратура страны отказалась утвердить уголовное дело против господина Баблояна и приняла решение вернуть его на дополнительное расследование", - отметил он.

Ранее Специальная следственная служба республики заявила, что Ара Баблоян подозревается в узурпации власти, совершенной группой лиц в 2018 году во время избрания члена Конституционного суда.