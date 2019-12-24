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Лукашенко: приход радикалов к власти в Киеве страшнее, чем вступление Украины в НАТО

Президент Белоруссии заявил, что на Украине имеются лидеры, которые готовы возглавить радикальные силы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Приход к власти на Украине радикально настроенных политиков будет более опасным, чем вступление этой страны в НАТО. С таким утверждением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы", аудиоверсия которого размещена на ее сайте.

"Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружения, как вы их там называете грубо, нацики", - сказал Лукашенко.

"Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия, - продолжил он. - Но вы знаете эти радикальные национальные силы на Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете на Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это оголтелое радикальное националистическое пока, я не знаю, меньшинство это или их много на Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО", - заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко также считает, что вступление Украины в НАТО "безопасности нам не добавит". "Не нам, а тем более России... Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, как это было ну хотя бы после распада Советского Союза", - заявил президент Белоруссии.

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