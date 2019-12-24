Зеленский раскритиковал правительство за высокие тарифы на коммунальные услуги

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство за действующие высокие тарифы на коммунальные услуги на фоне снижения цены на газ.

"Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет.... Общество этого не понимает", - заявил он во вторник на заседании Совета развития общин и территорий.

Зеленский напомнил, что ранее правительству было поручено разработать "механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы". "Не может быть квитанция за коммуналку для людей приговором, когда потребитель отдает 70% от своей зарплаты", - подчеркнул президент.