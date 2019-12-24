{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский раскритиковал правительство за высокие тарифы на коммунальные услуги

Президент Украины напомнил, что кабмину было поручено разработать "механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы"

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство за действующие высокие тарифы на коммунальные услуги на фоне снижения цены на газ.

"Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет.... Общество этого не понимает", - заявил он во вторник на заседании Совета развития общин и территорий.

Зеленский напомнил, что ранее правительству было поручено разработать "механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы". "Не может быть квитанция за коммуналку для людей приговором, когда потребитель отдает 70% от своей зарплаты", - подчеркнул президент.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Сирийские военные очистили от террористов более 320 кв. км в провинции Идлиб
В армии сообщили, что смогли войти в более чем 40 городов и деревень в южных районах провинции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС