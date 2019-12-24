Джонсон и Эрдоган договорились работать сообща как партнеры по НАТО

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган договорились работать сообща как партнеры по НАТО. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора двух политиков.

"Они привержены совместной работе в качестве союзников по НАТО для укрепления важных двусторонних отношений между Великобританией и Турцией в таких областях, как торговля и инвестиции, безопасность и оборона, антитеррористическая деятельность", - говорится в коммюнике.

"Лидеры также обсудили региональные вопросы. По Ливии они согласились в необходимости политического процесса под управлением самих ливийцев при посредничестве ООН и при поддержке Берлинского процесса", - отметили на Даунинг-стрит.

"По Сирии премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы ООН провела оценку на основании потребностей людей, нуждающихся в помощи, как то было обговорено в Лондоне в начале этого месяца", - говорится в коммюнике.

В начале декабря на полях саммита НАТО в Лондоне прошла встреча лидеров Великобритании, Германии, Франции и Турции. На ней Джонсон, Эрдоган, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились работать над тем, чтобы создать условия для безопасного, добровольного и нацеленного на долгосрочную перспективу возвращения беженцев в Сирию.