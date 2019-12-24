Президент Украины назначил бывшего главу МИД представителем страны в Совете Европы

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка представителем страны в Совете Европы (СЕ). Об этом говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте главы украинского государства.

"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в указе.

В сентябре Зеленский уволил постпреда Украины в СЕ Дмитрия Кулебу, занимавшего эту должность с апреля 2016 года. Кулеба оставил этот пост в связи с назначением на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в новом украинском правительстве.

Делегация Украины покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 26 июня после того, как на ней был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегация Украины отказалась от участи в осенней сессии ПАСЕ, которая состоялась в сентябре - октябре.

Тарасюк начал дипломатическую карьеру в 1975 году в МИД Украинской ССР, с 1981 по 1986 годы работал в постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке. В 1987-1990 годах был инструктором отдела зарубежных связей ЦК Коммунистической партии Украины.

В апреле 1998 года Тарасюк впервые стал министром иностранных дел, занимал пост до сентября 2000 при президенте Леониде Кучме. В 2002 году стал народным депутатом от блока Ющенко "Наша Украина", возглавил парламентский комитет по вопросам евроинтеграции. Вторично был назначен главой МИД Украины в феврале 2005 года после того, как Виктор Ющенко стал президентом Украины, проводил курс на вступление Украины в ЕС и НАТО. В декабре 2006 году Верховная рада отправила Тарасюка в отставку, но он продолжал исполнять обязанности главы МИД до января 2007 года.

В декабре 2012 года Тарасюк был избран депутатом Верховной рады от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, был переизбран в 2014 году. В ноябре 2018 года Тарасюк был внесен Россией в санкционный список.