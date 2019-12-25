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Эрдоган: Турция все еще готова направить войска в Ливию

Президент Турции также заявил, что в Ливии сейчас находятся не менее 2 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер"

АНКАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Анкара все еще готова рассмотреть возможность отправки военных в Ливию, если подобный запрос поступит от Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Тунисе.

"Мы никогда не находились в какой-либо другой стране без приглашения [со стороны властей этого государства]. Если соответствующее приглашение поступит, то мы его рассмотрим", - сказал турецкий лидер. Трансляция его выступления велась на официальной странице президента Турции в Twitter.

Кроме того, Эрдоган выступил с утверждением, что сейчас в Ливии "находятся не менее 2 тыс. бойцов частной военной компании "Вагнер". По словам Эрдогана, в Ливии также присутствуют бойцы из Судана, численность которых насчитывает более 5 тыс. человек.

23 декабря глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж подтвердил, что обратился к Анкаре за военной помощью. Подписанный в ноябре ливийско-турецкий меморандум о сотрудничестве в военной сфере предусматривает возможность поставок техники, оборудования и вооружений для использования в наземных, морских и воздушных операциях.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу". Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции в Ливии, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военной помощью из Турции.

Теги
ТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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