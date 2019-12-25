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Ливийская армия обвинила Турцию в переброске в страну террористов ИГ через Тунис

Ранее большие группы боевиков приняли подконтрольные триполийскому Правительству национального согласия воздушные гавани, заявил генерал Ахмед аль-Мисмари

КАИР, 25 декабря. /ТАСС/. Турецкая разведка осуществляет переброску в Ливию боевиков террористических группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) из Сирии через один из аэропортов Туниса. Об этом заявил в среду египетскому изданию El Watan официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал Ахмед аль-Мисмари.

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"Это очень серьезный вопрос, поскольку используется один из тунисских аэропортов, а именно аэропорт Джерба, где высаживают группы террористов, а затем их из Туниса переправляют в Ливию через [горный массив на западе Ливии] Эль-Джебель-эль-Гарби", - заявил он. Кроме того, как указал генерал, ранее большие группы боевиков этих группировок приняли подконтрольные триполийскому Правительству национального согласия (ПНС) воздушные гавани, в том числе столичная Митига и расположенные в городах Мисурата и Зувара.

Теги
ТунисСирияТурцияЛивияЛивия: исламисты против армии
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