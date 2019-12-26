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Министр образования Италии подал в отставку из-за нехватки финансирования школ

Лоренцо Фиорамонти ранее заявлял, что уйдет из правительства в случае, если в бюджете на 2020 год не будут заложены €3 млрд на сферу образования

РИМ, 26 декабря. /ТАСС/. Министр образования Италии Лоренцо Фиорамонти передал главе правительства Джузеппе Конте письмо с просьбой об отставке. Об этом сообщает в четверг новостной канал Rai News 24.

По данным канала, причина отставки - в нехватке финансирования образовательных учреждений: школ и университетов. Канал напоминает, что Фиорамонти грозил уходом из правительства в случае, если в бюджете на следующий год не будут заложены €3 млрд по статье "образование". Финансовый документ одобрили в начале недели, и требуемые средства изысканы не были.

Фиорамонти представляет одну из правящих партий - "Движение "5 звезд". Канал не исключает, что он выйдет из него и учредит собственную партию.

Теги
ИталияКонте, Джузеппе
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