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СМИ: госсекретарь США может посетить Белоруссию в январе

По данным Foreign Policy, администрация американского президента Дональда Трампа стремится укрепить связи с Минском

ТАСС, 26 декабря. Госсекретарь США Майкл Помпео, как ожидается, посетит Белоруссию в январе 2020 года. Об этом в среду сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа стремится укрепить связи с Белоруссией, в то время как "отношения между Западом и Россией находятся на низшей точке со времен холодной войны". По данным журнала, в связи с этим Помпео, как ожидается, последует примеру Джона Болтона, занимавшего должность помощника президента США по национальной безопасности и посетившего в августе Белоруссию, и приедет в Минск в январе.

29 августа Болтон прибыл с визитом в Белоруссию, где провел переговоры с президентом Александром Лукашенко, обсудив с ним вопросы безопасности и двухсторонние отношения. 17 сентября заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл на встрече в Минске с Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты и Белоруссия готовы вернуть послов двух стран, отозванных более 10 лет назад.

В последнее время в отношениях Белоруссии с Западом наметилось потепление. Это привело к расширению штата посольства США в Минске до 10 сотрудников. В начале 2019 года стороны объявили о том, что сняли прежде существовавшее ограничение на взаимное дипломатическое присутствие в Минске и Вашингтоне.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАПомпео, Майкл (Майк)
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