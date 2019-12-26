В Китае заявили, что США задолжали мировому сообществу объяснения по делу Сноудена

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство США до сих пор не представило мировому сообществу никаких объяснений по делу бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена и оглашенной им информации о развернутой Вашингтоном массовой глобальной слежке. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

"Что касается вопроса кибербезопасности, то США пестро запятнали себя здесь. США до сих пор не погасили перед мировым сообществом свой долг объясниться по делу Сноудена, а также о развернутых ими в отношении других стран масштабных хищениях секретной информации и кибератаках. И в то же время они продолжают указывать на другие, наименее подходящие для этого страны", - указал он.

Как отметил У Цянь, оборонный бюджет США на 2020 год составил $738 млрд, что составляет более 40% от общемировых трат на эту сферу. По его словам, на этом фоне заявления американских официальных лиц о военной угрозе со стороны Китая являются беспочвенными.

"В последние годы США развязывали войны по всему миру, бесцеремонно нарушали суверенитет других стран, пороховой дым доносится с пройденных ими мест, огромное количество невинных людей погибли и получили ранения, а многие лишились крова и стали беженцами", - сказал У Цянь. "В Китае есть один фразеологизм, который гласит: "Вор громче всех кричит "держи вора". Американские чиновники безосновательно критикуют Китай, однако, на мой взгляд, каждое их слово и выражение описывают США", - подчеркнул он.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров.