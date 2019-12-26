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Песков: Россия выступает за добрые отношения с Великобританией

Пресс-секретарь президента отметил, что инициатив по нормализации отношений со стороны Великобритании не исходит

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия всегда готова к диалогу и добрым отношениям с Великобританией, но не помнит шагов в этом направлении со стороны Лондона. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент [России Владимир] Путин всегда говорит о своей готовности к диалогу со всеми во имя налаживания добрых отношений, основанных на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды. Точно такой же подход распространяется и на наше видение российско-британских отношений", - сообщил Дмитрий Песков.

"Что касается каких-либо инициатив господина [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона по нормализации отношений, то я в настоящий момент таковых припомнить не могу", - заявил представитель Кремля. Он отметил: "Вместе с тем, на ум приходят только его [Джонсона] весьма недружественные и порой резкие и недипломатичные высказывания в адрес нашей страны и в адрес руководства нашей страны. Такое действительно в памяти осталось".

Таким образом Песков прокомментировал высказывания Джонсона об отношениях с Россией. Ранее журналистам британского журнала The Spectator британский премьер-министр сказал, что перезагрузить отношения с Россией невозможно.

В новость были внесены изменения (12:52 мск) — обновлена информация по тексту.

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