СМИ: госбюро расследований провело обыски у соратника Порошенко и экс-главы ЦИК Украины

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски у бывшего депутата Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Александра Грановского и экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук.

"Обыски проводили по факту снятия с выборов летом 2019 года кандидата в депутаты по 169 округу Александра Куницкого в интересах другого кандидата в этом же округе Александра Грановского", - пишет издание "Страна" со ссылкой на пресс-центр ГБР. Однако на официальных ресурсах ГБР ни подтверждения, ни опровержения этой информации нет.

По данным издания, следственные действия состоялись в рамках расследования, которое проводит ГБР по заявлению Куницкого, который сейчас является депутатом Рады от партии "Слуга народа". 16 июля 2019 Куницкий подал заявление о неправомерных действиях членов ЦИК и Грановского.

На последних парламентских выборах Грановский и Куницкий боролись за один округ в Харькове. По итогам выборов на округе №169 Куницкий получил 47,99% голосов, Грановский - 15,88%. Соответственно депутатом стал Куницкий.

Впоследствии ЦИК отменила регистрацию Куницкого на выборах, сославшись на информацию от Государственной пограничной службы, о том, что Куницкий в течение последних пяти перед внеочередными выборами выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней. Сам Куницкий заявлял, что находился в длительной командировке от компании "1+1 Продакшн", и оспорил решение Центризбиркома.

15 июля Шестой апелляционный суд удовлетворил жалобу Куницкого и отменил решение ЦИК о снятии его с выборов, а 19 июля Кассационный административный суд при Верховном суде оставил в силе решение этого суда.