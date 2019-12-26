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Правозащитники сообщили о приговорах участникам акций против интеграции Белоруссии с РФ

Нескольким участникам несанкционированных акций суды назначили административные аресты и штрафы

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Районные суды Минска в четверг назначили ряду участников несанкционированных акций против интеграции Белоруссии с Россией, которые состоялись 7 и 8 декабря в Минске, административные аресты и штрафы. Об этом сообщает сайт правозащитной организации "Весна", не зарегистрированной белорусскими властями.

"Елена Толстая [активистка] приговорена судом Московского района Минска к пяти суткам ареста и штрафу в размере 1275 белорусских рублей (около $607). Толстую арестовали в зале суда, она объявила голодовку", - сообщили правозащитники.

По их данным, на 26 декабря запланировано более 15 судебных заседаний. К настоящему времени, информирует сайт "Весны", некоторым участникам акций уже назначили административные штрафы в размере от 765 до 1275 белорусских рублей (от $364 до $607). Их признали виновными в подготовке и проведении несанкционированных массовых мероприятий.

Несанкционированные акции противников интеграции Белоруссии и России прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря. Собравшиеся в центре города на Октябрьской площади участники мероприятия протестовали против интеграции двух государств. Также прошли шествия по центральным улицам Минска. Правоохранительные органы не вмешивались в ход этих несанкционированных акций, предупреждая их участников о необходимости соблюдения законодательства о проведении массовых мероприятий.

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