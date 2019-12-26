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СМИ: на Украине разработали закон, запрещающий объективно освещать РФ

Новый законопроект подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры Украины подготовило законопроект о медиа, который, кроме прочего, ужесточает контроль за работой СМИ в стране, а также подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России. Об этом в четверг сообщило украинское издание "Страна", в распоряжении которого оказался текст подготовленного законопроекта.

"Законодательно запрещается объективно говорить о России, а также о происходящем в Крыму и в Донбассе", - утверждает "Страна" после анализа статей законопроекта. Утверждается, что в нем теме освещения России украинскими журналистами посвящен целый раздел. Так, запрещаются к распространению "материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц и организаций, а также их действий или заявлений, оправдывающих вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины".

В "Стране" уверены, что это означает "полный запрет на любую информацию из РФ, кроме негативной". Аналогичные требования касаются и освещения событий в Донбассе. "Нельзя будет объективно освещать информацию из Донбасса, давать разные точки зрения", - сказано в статье. В законопроекте говорится о том, что владеть и контролировать СМИ на Украине не могут граждане РФ.

По мнению "Страны", "цель этих запретов - дать Нацсовету (регулятор - прим. ТАСС) новые поводы для проверки "не таких" телеканалов и сайтов, для новых штрафов и в перспективе - закрытия этих СМИ", то есть "это удар по тем СМИ, которые пытаются действительно соблюдать баланс в этом сложном вопросе и призывают к компромиссу с Москвой, Донецком и Луганском для окончания войны".

Регулирование интернет-СМИ

Вторым крупным нововведением в готовящемся документе станет регулирование работы интернет-СМИ, в частности, включение их "в орбиту надзора властей - с проверками, штрафами и упрощенной процедурой их блокировки", отмечает "Страна". Главным органом, который будет осуществлять надзор за медиарынком, станет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания. Нацсовет в случае принятия документа Верховной радой сможет заблокировать любой сайт, даже не вызывая его представителя в суд. "После этого ресурс может простаивать порядка двух недель, что означает "смерть" сайта, даже если он на самом деле ничего не нарушал, а Нацсовет вынес решение по ошибке", - пишет СМИ.

Кроме прочего, в законопроекте появился запрет на оправдание оккупации части Украины, а также отрицание территориальной целостности страны. "Теоретически, этот пункт можно трактовать как запрет говорить о любых позитивных процессах на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму (например, о постройке Крымского моста), которые в теории могут "оправдать оккупацию", - полагает издание. Устанавливается также прямой запрет на позитивное изображение коммунистических деятелей СССР, в позитивном ключе хорошо можно будет показывать тех, кто развивал украинскую культуру и науку. При этом "вскользь говорится о запрете на позитивное изображение нацистов, но в отличие от истории с коммунистами, вообще без деталей", заметила "Страна". Как резюмировало издание, Нацсовет "приобретает невиданные полномочия".

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