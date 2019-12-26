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Премьер Черногории запретил полиции применять силу против протестующих

Принятие закона о свободе вероисповедания никак не повлияет на положение религиозных общин, заверил Душко Маркович

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Черногории Душко Маркович запретил сотрудникам полиции применять силу в отношении протестующих против закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом он заявил в четверг в ходе заседания парламента, трансляцию которого ведет в прямом эфире национальное телевидение RTCG.

"Не смейте применять силу ни против народа, ни против священников. Вы сегодня должны показать пример терпеливости", - заявил он.

Премьер также обратился к духовенству, пообещав им, что возможное принятие закона о свободе вероисповедания никак не повлияет на положение религиозных общин. "Никто не придет к вам в ваши объекты, каждый священник будет выполнять свои обязанности на своем месте", - указал он.

В настоящий момент депутаты черногорской Скупщины (однопалатный 81-местный парламент) обсуждают законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Для утверждения документа необходимо простое большинство.

Из-за предполагаемых протестов верующих около 1 тыс. полицейских перекрыли все подходы к парламенту и центр столицы Черногории. Между тем, колонна верующих во главе с митрополитом Амфилохием и епископами двинулась к зданию парламента.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в стране, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
УкраинаЧерногорияДжуканович, МилоМаркович, Душко
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