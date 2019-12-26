В Армении владельца оппозиционного телеканала TV5 арестовали на два месяца

ЕРЕВАН, 26 декабря. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана на заседании в четверг принял решение арестовать владельца оппозиционного телеканала TV5 Армена Тавадяна по подозрению в попытке подкупа или оказании давления на свидетеля по делу "1 марта". Об этом сообщил журналистам адвокат Тавадяна Ованес Худоян.

"Суд постановил арестовать на два месяца господина Тавадяна", - отметил он.

Тавадян был задержан во вторник по решению Специальной следственной службы Армении. Ранее полиция страны распространила заявление о том, что один из сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного в рамках дела "1 марта", попытался подкупить свидетеля, чтобы тот дал выгодные им показания во время судебного разбирательства.

TV5 является одним из ведущих телеканалов Армении, который критикует нынешние власти республики.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.