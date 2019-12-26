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Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин впервые в истории посетит Россию

Визит Ральфа Гонсалвеса запланирован на 14-17 января 2020 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес 14-17 января 2020 года посетит Россию впервые в истории двусторонних отношений, в ходе визита встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"[Гонсалвес] примет участие в мероприятиях 11-го Гайдаровского форума, который пройдет 15-16 января. А вот на 17 января запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала она.

Как отметила дипломат, Лавров и Гонсалвес обменяются оценками актуальных международных процессов и обсудят вопросы взаимодействия в Совете Безопасности ООН, где в 2020-2021 годах Сент-Винсент и Гренадины будут впервые представлены в качестве непостоянного члена.

"И предстоящий визит, и переговоры, и вообще программа пребывания - свидетельство взаимного спроса на открытое, конструктивное и прагматическое сотрудничество в русле обоюдного учета интересов друг друга и общих задач по обеспечению международной стабильности и безопасности", - добавила Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСент-Винсент и ГренадиныЗахарова, Мария Владимировна
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