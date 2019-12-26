Во Франции машинисты продолжают забастовку, несмотря на праздники

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Около 40% машинистов Национального общества железных дорог Франции (SNCF) продолжают забастовку против пенсионной реформы, несмотря на рождественские праздники. Об этом сообщило в четверг агентство France Presse со ссылкой на данные компании.

В SNCF отметили, что число бастующих составляет в настоящий момент около 10% транспортников. "В забастовке принимают участие 42,1% машинистов, 24% контролеров и 13,8% диспетчеров", - указал представитель SNCF, добавив, что "в последние дни наблюдается снижение общего числа бастующих работников SNCF".

Согласно данным, опубликованным в Twitter SNCF, в четверг курсируют 50% скоростных поездов TGV и 20% пригородных электричек Transilien. Также в рейсы вышли только 40% региональных поездов TER.

В столичном регионе Иль-де-Франс движение поездов в метрополитене по-прежнему затруднено. По информации Парижского автономного управления транспорта (RATP), пять линий из 16 остаются закрытыми. Пассажирам доступны только полностью автоматизированные ветки 1 и 14, а также линии 3, 4, 7, 8 и 10, которые также работают в четверг по усеченному графику.